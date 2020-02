7 способов защитить сайт WordPress от копирования

Вступление

У вас есть желание защитить сайт WordPress от копирования, вернее защитить контент сайта от прямого копирования? Под контентом понимаем текст статей и фотографии, размещенные в сайте.

Сразу замечу, что защитить контент сайта от воровства на 100 % дело утопичное и любой запрет копирования, который вы установите на сайте можно обойти. Хотя бы, комбинацией клавишей «Ctrl+U» открыть HTML код страницы и скопировать все, что нужно. Но,

Во-первых, хотя это несложно, но хлопотно.

Во-вторых, не думайте, что все знают как это делать.

В третьих усложнив воровство с вашего сайта, вы покажете, что следите за своим контентом и как следствие можете проследить, где ворованный контент будет опубликован.

Все варианты защитить сайт WordPress от копирования это скорее предупреждение и защита от глупых копипастеров, можно сказать, предупредительный выстрел в сторону вора.

Но как бы, то, ни было, рассмотрим несколько реальных способов защитить контент сайта.

Отключаем правую кнопку на сайте без плагина

Чтобы совсем отключить правую кнопку на сайте, откройте в редакторе файл header.php и перед тегом закрывающим «шапку» </head> вставьте нижеследующую строку с кодом.

<body oncontextmenu="return false;">

Не работает на главной странице. Не забываем сохраняться.

Самое скверное в этом способе, что отключение правой кнопки создает неудобство тем, кто любит открывать этой кнопкой ссылки. А это потеря части посетителей.

Защитить сайт WordPress от копирования плагином WP-Copy Protect

Плагин WP-Copy Protect также отключат правую кнопку в трех вариантах.

Не отключает правую кнопку;

Отключает правую кнопку без сообщений;

Отключает правую кнопку с выводом на экран вашего пользовательского текста.

Можно не отключать кнопку, но отключить выделение. Как вы понимаете, это устраняет, запрет открывать ссылки правой кнопкой мыши «В новом окне» и т.п.

Плагин WP Copy Protect не тестировался на последних трех версиях WP. Скорее всего, он уже не поддерживается и может быть несовместим с текущими версиями WordPress.

Запрещаем выделение на сайте

Следующий способ защитить сайт WordPress от копирования, запрещает выделение на сайте, но не отключает правую кнопку. Способ не связан с плагинами, а реализуется добавлением скрипта в код шаблона сайта.

В файл header.php, перед тегом закрывающим «шапку» </head> вставьте следующий код:

<script type="text/javascript"> function disableSelection(target){ if (typeof target.onselectstart!="undefined") target.onselectstart=function(){return false} else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") target.style.MozUserSelect="none" else target.onmousedown=function(){return false} target.style.cursor = "default" } </script>

Далее не выходя из редактора, в файле footer.php перед строчкой:

<?php wp_footer (); ?>

Вставляете следующий код:

<script type="text/javascript"> disableSelection(document.body) </script>

Не забываем сохраняться.

Прячем в копию ссылку на источник

Следующие два способа, позволяют защитить сайт WordPress от копирования, не требуют ничего отключать и ничего не запрещать. Просто после копирования вашего контента в конце копии будет ссылка на источник, откуда было произведено копирование. Конечно, его можно безболезненно удалить, но повторюсь, наша цель цивилизовано предупредить любителей чужих текстов « Обломись. Мазурикам здесь не место».

Первый способ добавить ссылку на источник к копируемому тексту

Это, пожалуй, самый простой, в техническом плане и очень популярный способ интеллектуально защитить контент сайта.

Открываете безопасно в редакторе, файл header.php. Перед закрывающемся тегом </header> вставляете следующий код:

<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ function addLink() { var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0]; var selection = window.getSelection(); // Вы можете изменить текст в этой строчке var pagelink = "<p>Источник: <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a> Как сделать сайт на WordPress © www.wordpress-abc.ru</p>"; var copytext = selection + pagelink; var newdiv = document.createElement('div'); newdiv.style.position = 'absolute'; newdiv.style.left = '-99999px'; body_element.appendChild(newdiv); newdiv.innerHTML = copytext; selection.selectAllChildren(newdiv); window.setTimeout( function() { body_element.removeChild(newdiv); }, 0); } document.oncopy = addLink; //]]> </script>

В коде не забудьте поменять информационные данные о вашем ресурсе на WordPress .

. При замене информации, не ставьте нигде кавычки.

Проверяйте безопасность скриптов https://vms.drweb.ru/online/

Сервис tynt.com

Второй способ, воспользоваться сервисом tynt.com. На сервисе нужно

зарегистрироваться,

зарегистрировать ваш сайт,

получить код скрипта,

полученный скрипт, разместить в шапке сайта,

и получить результат, как в предыдущем способе. В вашем личном кабинете на сайте tynt.com будет вестись аналитический сбор информации по сделанным копиям контента.

Сервис прекратил свою работу.

Яндекс директ помогает с защитой контента

Давайте подумаем, зачем защищать свои уникальные тексты. Затем, чтобы поисковики успели текст индексировать, как уникальный, а не тогда когда его украдут. Вы понимаете, что от публикации статьи до её индексации может пройти не один день. На Яндекс можно сообщение об уникальности текста, сделать раньше индексации статьи.

Такой сервис на «Яндекс веб-мастер» называется «Оригинальные тексты». Найти его можно в своем кабинете Яндекс веб-мастер, вкладка Информация о сайте→ Оригинальные тексты.

Перед публикацией или сразу после нее размещаете на сервисе уникальный текст и тем самым сообщаете Яндекс об его уникальности. Текст привязывается к определенному сайту. Как всегда у Яндекс — гарантий и обязательств никаких.

Это все способы защитить сайт WordPress от копирования, о которых я хотел рассказать.

